Verplichte taaltest in de derde kleuterklas: voor wie, wanneer, hoe ziet die eruit en wat met het resultaat?

Er komt een verplichte taaltest voor alle kleutertjes in de derde kleuterklas. Een luistertest moet nagaan of een kind een achterstand heeft in Nederlands. Kinderen met zo’n achterstand kunnen dan in het derde kleuterklasje bijbenen. Hoe de test er precies zal uitzien wordt eind deze maand bekendgemaakt, maar enkele zaken zijn dankzij het voortraject wel al duidelijk.