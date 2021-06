Vijf verantwoordelijken voor organisatie Mexicaanse verkiezingen vermoord

In de Mexicaanse staat Chiapas, in het zuiden van Mexico, zijn vijf personen in een hinderlaag terechtgekomen en vermoord terwijl ze werkten aan de organisatie van de verkiezingen zondag. Dat zegt de procureur van Chiapas.

De aanslag gebeurde zaterdagmiddag toen de medewerkers van het Nationaal Electoraal Instituut (INE) de verkiezingsurnes bezorgden aan de gemeentediensten van Pueblo Nuevo Solistahuacán, in het noorden van Chiapas. Op dat moment kwamen verschillende gewapende mannen aan en vielen ze de verantwoordelijken voor de organisatie van de verkiezingen aan. Degene die de operaties in de regio moest leiden, raakte daarbij gewond, zegt de procureur.

Lokale inwoners verzorgden de gewonde en plaatsten hem in een pick-up om hem naar een medisch centrum te brengen. Maar onderweg werden ze dus aangevallen door een gewapende bende. De belagers schoten op hen en doodden de vijf inzittenden van het voertuig, blijkt uit het onderzoek. De daders worden momenteel opgespoord.

Klimaat van geweld

Ook elders in Chiapas is het onrustig. In de stad Tuxtla Gutierrez vielen jongeren onlangs bijvoorbeeld een verkiezingscentrum aan. De parlements- en lokale verkiezingen in Mexico verlopen in een klimaat van geweld. Sinds september, het begin van de kiescampagne, zijn al een honderdtal politici vermoord. De regering beschuldigt meestal drugsbendes, die proberen om hun invloed uit te breiden.

Er zijn zondag 95 miljoen kiezers opgeroepen om te stemmen. Om middernacht moesten de stembureaus sluiten.