170 liter benzine stroomt weg door defecte pomp in tankstation

Mortsel - Bij tankstation Gabriëls in Mortsel is maandagmorgen maar liefst 170 liter benzine weggestroomd door een defecte benzinepomp. De lokale politie sloot het tankstation voor alle zekerheid af.

Het moet schrikken geweest zijn voor een man die maandagmorgen iets voor 9 uur ging tanken bij het tankstation. De benzinetank van de wagen was tot de nok gevuld, maar toch bleef het pistool maar verder benzine spuiten. Maar liefst 170 liter benzine stroomde op de grond, richting een ondergrondse opvangplaats.

“De man legde het pistool op een riooldeksel dat uitgeeft op een ondergrondse opvangplaats en belde de politie. Een ploeg kwam ter plaatse, drukte de noodstop in waardoor het tankstation buiten dienst werd gesteld en verwittigde de brandweer”, legt Kim Verdoodt van lokale politie Minos uit. Die zagen dat het opvangbekken door de toestroom verzadigd was geraakt. In afwachting van een technicus sloot de politie het tankstation dan ook af met politielint.

De onfortuinlijke bestuurder zag zo’n 250 euro van zijn rekening gaan, maar zal dat geld vermoedelijk snel terugzien. “Er werd geen proces-verbaal opgesteld, de uitbater van het tankstation en de betrokken bestuurder zullen de kwestie onderling regelen”, aldus Verdoodt nog.

