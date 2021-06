Braziliaanse bondsvoorzitter geschorst na beschuldigingen van seksuele intimidatie

De voorzitter van de Braziliaanse Voetbalconfederatie (CBF), Rogerio Caboclo, wordt dertig dagen uit zijn functie gezet na een klacht vanwege seksuele intimidatie door een werkneemster van de CBF.

De schorsing van de 48-jarige Caboclo, die zijn onschuld staande houdt, gaat een week voor aanvang van de Copa América in. Hij wordt vervangen door vicevoorzitter Antonio Carlos Nunes de Lima.

De Copa América werd vorige week onverwacht aan Brazilië toegewezen nadat Argentinië zich als gastheer had teruggetrokken vanwege de zorgen onder de bevolking over het groeiend aantal coronagevallen. Argentinië zou oorspronkelijk samen met Colombia het toernooi organiseren, maar ook Colombia zag van de organisatie af vanwege de politieke onrust die er heerst. Volgens Braziliaanse media zien de spelers van de Braziliaanse nationale ploeg deelname aan de Copa América in eigen land echter niet zitten vanwege hun zorgen over COVID-19. De coronapandemie grijpt er volgens deskundigen nog heftiger om zich heen dan in de andere Zuid-Amerikaanse landen.