Minister Zuhal Demir investeert in “begrip en samenwerking” tussen landbouwers en natuurbeschermers

Algemeen Boerensyndicaat (ABS) en Natuurpunt slaan de handen in elkaar om het wederzijds begrip tussen landbouwers en natuurbeschermers te verbeteren. Via concrete initiatieven moet de polarisatie tussen de landbouw- en de natuursector teruggedrongen kunnen worden. Vlaams minister voor Natuur Zuhal Demir (N-VA) faciliteert het initiatief.

‘Boer zoekt natuur, natuur zoekt boer’ heet het project dat deze zomer van start gaat en minstens twee jaar loopt. “Wederzijds begrip tonen en opbouwen aan de hand van tal van ontmoetingen en ontboezemingen is de kerngedachte van het project, vernieuwende en gezamenlijke terreinrealisaties moeten er de resultaten van worden”, zegt minister Demir.

Spanningen tussen landbouwers en natuurbeschermers zorgen er vaak voor dat realisaties op het terrein, bijvoorbeeld in de strijd tegen droogte of bij pogingen om de biodiversiteit op te krikken, niet of met veel vertraging tot stand komen. Dat samenwerking op sommige plaatsen niet en op andere dan weer wel werkt, “is vaak omdat landbouwers en natuurbeschermers er al lang op een open en eerlijke manier met elkaar praten”, weet Demir.

ABS en Natuurpunt slaan nu de handen in elkaar om die goede voorbeelden te volgen en de polarisatie tussen hun beider sectoren terug te dringen. Er worden onder meer jobswitches, bootcamps en boerenlandgames georganiseerd. Die laatste hebben wat weg van spel zonder grenzen, waarbij een buitenparcours wordt opgesteld voor gemengde teams van boeren en natuurbeschermers waarbij ook familie en kennissen worden uitgenodigd om opdrachten uit te voeren die gerelateerd zijn aan de twee sectoren. Met een gezamenlijk projectteam bij landbouwers en lokale afdelingen van Natuurpunt worden ook werven ‘boerennatuur’ opgestart om concrete terreinacties in de steigers te zetten in functie van biodiversiteits- en landschapsherstel en bodem- en waterbeheer.

Impactbarometer

Een impactbarometer van elk initiatief moet jaarlijks tot beleidsrelevante conclusies en aanbevelingen leiden. ABS en Natuurpunt zullen over hun gezamenlijke activiteiten en realisaties op het terrein ook communiceren met het grote publiek. Beide organisaties maken per jaar samen 50.000 euro vrij voor het project, de Vlaamse overheid 211.000 euro.