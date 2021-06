Mobiliteitsexperte stelt steden voor om ‘no-SUV-zones’ in te voeren, mobiliteitsorganisatie vindt dat geen goed idee

Een no-SUV-zone in steden. Daarvoor pleit mobiliteitsexperte Eva Van Eenoo in Knack. “Ze zijn te groot en te zwaar en daardoor erg gevaarlijk.” Het voorstel lokt heel wat reacties uit.

De verkoop van SUV’s en zogenoemde cross-overs zit in de lift. 48 procent van de nieuwverkochte wagens is zo’n verhoogde model. “Iedereen die met verkeersveiligheid en duurzame mobiliteit bezig is, ziet de opkomst van SUV’s met lede ogen aan”, zegt mobiliteitsexpert Eva Van Eenoo (VUB) aan Knack. Volgens haar zijn de wagens veel te hoog, waardoor bestuurders zichzelf wel veilig voelen, maar ze bijvoorbeeld spelende kinderen veel minder snel opmerken. Het risico op ongevallen is dus groter. En als het dan tot een ongeval komt, zijn de gevolgen ook groter. “Die auto’s zijn veel zwaarder: ook de kans dat een ongeval slecht afloopt groter – dat is pure fysica.” Volgens Van Eenoo zouden voetgangers zich, zeker in kleine straatjes in de stad, ook onveiliger voelen naast die grote auto’s.

Een no-SUV-zone, dus. “Ik vind dat consumenten mogen nadenken over de impact van hun koopgedrag op hun omgeving. Het is tijd voor collectieve actie. Door lokale overheden de mogelijkheid te geven om SUV’s uit stadscentra of woonwijken te weren, kunnen we het leefbaar houden.”

Maar het invoeren van zulke zones, dat ziet mobiliteitsorganisatie VAB niet zitten. “VAB heeft begrip voor de oproep om verkeersveiligheid te verbeteren”, klinkt het. De mobiliteitsclub wijst erop dat heel wat steden en gemeenten zwaar vervoer al weren en laten omrijden. “We willen ook zelf met voorstellen naar de steden en gemeenten stappen om de verkeersveiligheid te verhogen”, zegt woordvoerder Joni Junes. Maar specifieke categorieën van personenwagens weigeren op bepaalde plaatsen, is volgens de mobiliteitsorganisatie niet de oplossing.

Geen slecht idee, maar...

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) vindt het idee niet slecht, aangezien SUV’s wagens zijn met een grotere massa waardoor de impact groter is als het tot een botsing komt.

Omdat er geen wettelijke bepaling is over wat een SUV nu precies is, is dat idee echter moeilijk in de praktijk te brengen, stelt de VSV. Woordvoerder Werner De Dobbeleer wijst erop dat er weinig onderscheidende kenmerken zijn voor een SUV. Vierwielaandrijving dekt de lading niet, want er zijn ook SUV’s zonder die vierwielaandrijving. Een ander kenmerk zou de hoogte van de front van de wagen kunnen zijn, maar er bestaan verschillende modellen van SUV’s, van kleinere modellen tot monster-SUV’s. SUV’s als bedrijfswagens zouden wel geweerd kunnen worden, maar dan vallen SUV’s die gebruikt worden als personenwagens uit de boot.

Bovendien zou volgens de VSV in die SUV-vrije zones dan ook een verbod op lichte vrachtwagens moeten komen aangezien die voertuigen ook zeer “botsonvriendelijk” zijn