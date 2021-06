Paardenmarkt afgesloten door brand: slachtoffer in levensgevaar

Antwerpen - Bij een brand in een gebouw op de Paardenmarkt heeft maandag een persoon levensgevaarlijke verwondingen opgelopen. De brandweer moest het slachtoffer evacueren met de ladderwagen. De Paardenmarkt was een tijdlang volledig versperd voor het verkeer.

De korte maar hevige brand ontstond rond 10.40 uur in een pand naast de Sint-Antoniuskerk en ging gepaard met heel wat rookontwikkeling. Vermoedelijk ontstond de brand op de eerste verdieping.

De bewoner van de bovenste verdieping raakte bevangen door de rook en moest door de brandweer geëvacueerd worden met de ladderwagen. “De man werd met levensgevaarlijke verwondingen naar het ziekenhuis gebracht”, aldus woordvoerder Wouter Bruyns van de Antwerpse politie. Ook een tweede persoon, die aan de achterzijde van het gebouw uit het raam sprong om aan de brand te ontkomen, raakte gewond.

“De schade in het gebouw is aanzienlijk. Na het blussen bleven we nog even ter plaatse om het gebouw voldoende te ventileren. Ook de naastgelegen panden werden gecontroleerd, daar was minieme tot geen schade”, vertelt Jasmien O van Brandweer Zone Antwerpen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend, dat wordt verder onderzocht door de politie.

Foto: rr

Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: BFM

Foto: BFM