Al ruim 650.000 aangiften via Tax-on-Web ingediend

Na één maand zijn via MyMinfin (Tax-on-Web) al 657.645 aangiften ingediend. 430.802 burgers deden dat zelf. Daarnaast maakten de ambtenaren van de FOD Financiën voorlopig 199.226 telefonische afspraken en zijn op die manier al 173.482 aangiften ingediend. Dat meldt de FOD Financiën maandag.

3.750.000 burgers kregen een voorstel van vereenvoudigde aangifte (VVA). Het voorstel op papier of in MyMinfin moet nagezien worden en als alles in orde is, moet de burger niets doen. Als er iets moet worden toegevoegd of gewijzigd, moet dat gebeuren met het antwoordformulier of in MyMinfin (Tax-on-Web).

30 juni

De indieningstermijn is woensdag 30 juni voor de papieren aangiften, de antwoordformulieren op een VVA en om een afspraak te maken voor hulp bij het invullen.

Voor aangiften via MyMinfin (Tax-on-Web) of wijziging van de vereenvoudigde aangifte via MyMinfin (Wax-on-web) is donderdag 15 juli de indieningstermijn. Accountants of belastingadviseurs hebben via Tax-on-Web tijd tot 21 oktober, maar het mandaat moet geactiveerd zijn vóór 31 augustus.

Wacht niet tot het laatste moment om de aangifte via Tax-on-Web in te dienen, geeft Financiën mee. Kijk verder altijd het vermelde rekeningnummer na en voor de papieren aangifte mag slechts één papieren aangifte per omslag verzonden worden.