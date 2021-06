Zes verdachten die groepsverkrachting van meisje (16) in Brusselse Airbnb filmden, moeten voor rechtbank verschijnen

Brussel - Zes verdachten van een groepsverkrachting die eind oktober 2020 zou plaatsgevonden hebben in een Brusselse Airbnb, zullen zich voor de Brusselse correctionele rechtbank moeten verantwoorden. Dat heeft de Brusselse raadkamer vrijdag beslist. Een datum voor het proces is er nog niet.

LEES OOK. Kinderpsychiater trekt aan de alarmbel: “Hoeveel kinderen moeten we nog verliezen voor iemand ingrijpt?” (+)

Het onderzoek naar de feiten ging van start nadat begin november op sociale media beelden opdoken van de mogelijke groepsverkrachting. Daarop was te zien hoe vijf tot acht mannen lachgas innamen en een jong meisje, dat vermoedelijk 16 jaar oud was, misbruikten. De feiten zouden zich de dagen voordien hebben afgespeeld in een Airbnb in Brussel.

Lacherig en minimaliserend

Op de Twitterpagina van ‘Balance Ton Willy’, een pagina die het opneemt voor slachtoffers van seksueel geweld, verschenen de dagen nadien verschillende screenshots met de profielen van de verdachten in kwestie. Een van die verdachten reageerde lacherig en minimaliserend op die beelden, maar politie en parket startten een onderzoek, waarna een van de verdachten zichzelf aangaf bij de politie.

LEES OOK. Walter Damen over uitspraak Zuhal Demir dat verkrachters beesten zijn: “Dit is surfen op populisme”

Uiteindelijk konden zes verdachten geïdentificeerd worden. Vijf van hen werden door de onderzoeksrechter onder aanhoudingsbevel geplaatst maar konden na enige tijd hun voorlopige hechtenis uitzitten onder elektronisch toezicht. Vrijdag besloot de raadkamer de zes door te verwijzen naar de correctionele rechtbank.