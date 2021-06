Advocaat van Reuzegommer wraakt voorzitter, proces-Sanda Dia loopt weer vertraging op: “Dit is zo pijnlijk”

/ Leuven / Edegem / Hasselt - Joris Van Cauter, de advocaat van één van de 18 Reuzegommers, vraagt de wraking van de voorzitter van de Hasseltse raadkamer in de zaak-Sanda Dia. Daardoor loopt het proces opnieuw vertraging op.

Maandag moesten achttien Reuzegommers voor de raadkamer in Hasselt verschijnen voor hun betrokkenheid bij de dood van Sanda Dia (20), die in 2018 om het leven kwam tijdens een studentendoop. Om 14 uur moesten de debatten achter gesloten deuren beginnen. Net voordien kwam de familie van Sanda Dia toe met hun advocaten. Alle familieleden droegen bij het binnengaan een masker gemaakt door de beweging #justiceforSanda. De moeder van Sanda Dia was zelf niet in Hasselt en liet zich vertegenwoordigen door haar nieuwe advocate Nathalie Buisseret. Wel aanwezig vandaag waren advocaten Sven Mary en Elisa Van Bocxlaer, Sanda’s vader Papis Dia en stiefmoeder Mak. Ook Sanda’s broer Seydou en zijn vrouw Marie waren aanwezig.

De Raadkamer moest uitmaken of de verdachten vervolgd kunnen worden voor het toedienen van schadelijke stoffen, onterende behandeling, onopzettelijke doding en het weigeren van hulpverlening door schuldig verzuim. Maar na een halfuurtje was de zitting al afgelopen na wraking van de voorzitter door Joris Van Cauter, de advocaat van een lid van Reuzegom. De wraking zou er gekomen zijn omdat de rechter zijn griffier vorige vrijdag de opdracht heeft gegeven om alle 35 advocaten in de zaak op de hoogte te brengen dat maandag gezegd zou worden dat de zaak voor behandeling klaar zou zijn. Van Cauter had nog geopperd bijkomende onderzoeksdaden te vragen, maar daar werd niet op ingegaan en dus werd het wrakingsverzoek neergelegd. De andere advocaten zouden na afloop misnoegd zijn.

Volgens advocaat Sven Mary, die de familie van het slachtoffer vertegenwoordigt, is dit een zoveelste vertragingsmanoeuvre en een zware slag voor de achtergebleven familie. “Vandaag is alles geprobeerd”, zei hij na afloop. “Het had met veel minder pijn gekund. Gerechtigheid komt, dat is de enige zekerheid in dit dossier. Maar dit is zo pijnlijk. Het enige wat we willen is meer menselijkheid”.

“Ik neem het woord voor deze mensen omdat meneer Dia niets verkeerd wil zeggen. We zijn vandaag 2 jaar en 7 maanden verder na het overlijden van Sanda Dia. Vandaag was een eerste stap in de richting van rechtvaardigheid. Ik moet hier toch niet uitleggen wat het verlies van een dochter of een zoon, broer of schoonzoon betekent. Hij wil niet reageren want hij is boos, zegt hij.”

Sanda Dia, een 20-jarige student burgerlijk ingenieur aan de KU Leuven, kwam op 7 december 2018 in het ziekenhuis om het leven. Hij was onder meer onderkoeld en kampte met meervoudig orgaanfalen. Twee dagen ervoor waren leden van studentenclub Reuzegom begonnen met een doopritueel voor Dia en twee andere schachten. De doop startte in Leuven, maar kende een vervolg aan een chalet in Vorselaar. Dia werd onder meer in een ijskoude put geduwd en gedwongen om visolie in te nemen.

