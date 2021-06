Griezmann schept op over Football Manager bij Franse nationale ploeg: “Kylian, jou heb ik voor 134 miljoen gekocht”

Animo op het vliegtuig van de Franse nationale ploeg toen Antoine Griezmann zijn laptop bovenhaalde en begon op te scheppen over “wat een geweldige coach” hij is bij het videospel Football Manager. “Mijn palmares met Newcastle”, begint de spits van Barcelona, “kampioen van de Premier League, FA Cup, de Champions League, Community Shield en Super Cup. Ik sta in de eregalerij van het Engelse voetbal”, verkondigde hij met een brede lach.