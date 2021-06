Argentijn Buendía duurste aankoop ooit van Aston Villa

Aston Villa heeft de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis gedaan. De club uit de Engelse Premier League heeft voor 33 miljoen pond, omgerekend 38 miljoen euro, de Argentijn Emiliano Buendía overgenomen van Norwich City.

De club uit Birmingham bevestigde zijn komst, ook al moet Buendía nog wel de medische keuring ondergaan. De 24-jarige vleugelspeler verblijft momenteel bij het Argentijnse elftal, dat dinsdag een WK-kwalificatiewedstrijd speelt tegen Colombia. Na die interland zal de transfer worden afgerond.

Buendía had afgelopen seizoen een belangrijk aandeel in het kampioenschap van Norwich City in de Championship. Hij scoorde vijftien keer en gaf zestien assists. Norwich City komt volgend seizoen uit in de Premier League.