Amazon-baas Jeff Bezos trekt volgende maand naar de ruimte: “Sinds ik vijf jaar oud was, heb ik hiervan gedroomd”

Jeff Bezos, CEO van Amazon en een van de rijkste mensen ter wereld, gaat volgende maand een ruimtereis maken. Naast zijn broer en hijzelf wordt er een derde zitje geveild, waarvoor de prijs nu al ruim 2,3 miljoen euro bedraagt.

“Al sinds ik vijf jaar oud was, heb ik ervan gedroomd om naar de ruimte te reizen,” zegt Bezos op Instagram. De miljardair nodigt zijn broer uit om hem te vergezellen op de eerste toeristische vlucht van zijn commerciële ruimtevaartbedrijf Blue Origin. In mei maakte hij al bekend om op 20 juli voor het eerst toeristen naar de ruimte te brengen. Die datum is allicht niet toevallig gekozen. In 1969 zette de Amerikaanse astronaut Neil Armstrong op die datum voor het eerst voet op de maan.

Naast Bezos en zijn broer Mark mag ook de winnaar van een veiling mee de ruimte in. Bijna 6.000 mensen uit 143 landen brachten al een bod uit voor het felbegeerde zitje. Het voorlopige hoogste bod staat op 2,8 miljoen dollar (ruim 2,3 miljoen euro). Op 12 juni staat de laatste ronde van de veiling gepland met een live onthulling van de winnaar.

Enkele minuten gewichtloos

Voor de reis wordt de Crew Capsule op een New Shepard-raket bevestigd. In die capsule is plaats voor zes personen. De raket van 18 meter lang brengt de ruimtevaarders tot de Kármán-lijn, op een hoogte van 100 kilometer boven zeeniveau. Het is de eerste keer dat de raket zal vliegen met mensen aan boord. De inzittenden ervaren tijdens de vlucht enkele minuten gewichtloosheid en ze kunnen de kromming van de aarde aanschouwen door grote ramen. Daarna zakt de capsule opnieuw de dampkring in en landt ze in de woestijn van Texas met behulp van parachutes.

Het interieur van de Blue Origin Crew Capsule Foto: AFP

Begin juli wordt de functie van CEO bij Amazon overgenomen door Andy Jassy. Bezos gaf eerder al aan dat hij meer tijd wil vrijmaken om zich te concentreren op nevenprojecten, zoals Blue Origin en de strijd tegen klimaatverandering.

Concurrentie

Bezos is niet de enige die de ruimte in wil. Ook Elon Musk heeft interplanetaire ambities. Ten vroegste op 15 september stuurt zijn bedrijf SpaceX een Crew Dragon-capsule met vier inzittenden naar de ruimte. In mei vorig jaar werd eenzelfde capsule al gebruikt om astronauten naar het ruimtestation ISS te brengen. Musk beloofde een bekende Japanse zakenman in 2023 ook al een reisje naar de maan en terug. Die zou vergezeld worden door een achttal bekende kunstenaars.

SpaceX sloot begin dit jaar nog een contract het Amerikaanse ruimtevaartagentschap NASA. Het bedrijf moet over een paar jaar astronauten op de maan zetten en terug naar de aarde brengen. Blue Origin greep naast de aanstelling en vecht de miljardenopdracht aan.

Brits zakenman Richard Branson heeft eveneens grote ambities. Met zijn bedrijf Virgin Galactic wil hij komend jaar ruimtevluchten organiseren voor betalende passagiers. Een ticket zou rond de 200.000 euro kosten.