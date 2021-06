Roberto Martinez: “Ik reken momenteel niet op De Bruyne voor match tegen Rusland, Witsel honderd procent fit krijgen voor Finland”

Bondscoach Roberto Martinez is erg tevreden dat Kevin De Bruyne maandag aangekomen is in het nationaal oefencentrum in Tubeke. “Kevin ziet er fris en klaar uit”, verklaarde de Spanjaard tijdens een persmoment. “Hij zit al in EK-modus en kijkt uit naar het toernooi.”

De middenvelder van Manchester City liep ruim een week geleden een gebroken neus en een fractuur in de linkeroogkas op in de met 1-0 verloren finale van de Champions League tegen Chelsea. Zaterdag werd KDB geopereerd aan de oogkas, waardoor hij op het EK wellicht zonder masker kan spelen. “Het maakt een groot verschil als Kevin bij de groep is”, zei Martinez. “Hij herstelt goed en de medische ingreep is prima verlopen. Hij zal de komende dagen met de medische staf werken. Als hij daar groen licht krijgt, kan hij verder aan zijn terugkeer timmeren. Momenteel reken ik niet op Kevin voor de eerste EK-wedstrijd tegen Rusland, maar ik wil geen termijn op zijn volledige herstel plakken. Voorlopig lijkt het erop dat hij zonder masker zal kunnen voetballen, maar de medische staf volgt hem nauw op.”

“Witsel honderd procent voor match tegen Finland”

Axel Witsel lijkt de wedstrijden tegen Rusland en Denemarken te zullen missen, maar zal er bij zijn tegen Finland. “Ik denk dat het gerechtvaardigd is om te zeggen dat hij klaar lijkt voor de 3 matchen. Ik zeg niet dat hij zal spelen in de eerste 2 matchen, maar tegen Finland hebben we nog tijd om ervoor te zorgen dat hij 100 procent is. Daarom zal hij deel uitmaken van de groep.”

Eden Hazard viel zondagavond in tijdens de uitzwaaiwedstrijd tegen Kroatië (1-0 winst in het Koning Boudewijnstadion). De aanvoerder van de Belgen mocht na 81 minuten Leander Dendoncker komen vervangen en pakte zo zijn eerste speelminuten sinds 19 november 2019, toen er in de EK-kwalificaties met 6-1 gewonnen werd van Cyprus. Martinez is blij dat de speler van Real Madrid zich weer Rode Duivel kan noemen. “Het was voor Eden belangrijk om weer op het veld te staan, het aantal speelminuten maakte niet uit. Ik ben blij dat hij kon invallen, dat was een noodzakelijke en psychologisch belangrijke stap. Ik was erg tevreden over de manier waarop hij inviel en het tempo dat hij oppikte. Het is moeilijk te zeggen wanneer hij weer klaar is voor negentig minuten. Dat hangt ook van de tegenstander en het wedstrijdverloop af. Het voornaamste is dat hij medisch weer fit is. Hij is een speler die altijd het verschil kan maken. Bovendien kunnen we elke match vijf vervangingen doen, dus het gaat niet over de elf spelers die aan de match beginnen. De aanpak is totaal anders.”

Complimenten voor Lukaku, Doku en Chadli

Romelu Lukaku scoorde tegen Kroatië zijn zestigste voor de nationale ploeg en speelde alweer een erg sterke partij. “Ik ken Romelu al lang en zag altijd zijn potentieel, ook als 19-jarige. Zijn statistieken zijn indrukwekkend. Of hij de beste speler ter wereld is? Ik ben bevooroordeeld. Ik heb hem destijds binnengehaald als coach van Everton. Voor mij is hij de beste ter wereld. De voorbije tien maanden heeft hij nog vooruitgang geboekt en is hij matuurder geworden”, aldus Martinez, die ook lof in petto had voor Jérémy Doku en Nacer Chadli. “Jérémy is zijn leeftijd vooruit. Hij liet in maart al zien stappen te hebben gezet en is sindsdien nog beter en slimmer geworden. Hij is klaar voor het EK. Nacer heeft een uniek profiel, is heel betrouwbaar en weet tactisch wat hij moet doen. In maart was hij fysiek nog niet top, maar nadien boekte hij vooruitgang. Hij is een week vroeger begonnen om fysiek in orde te zijn. Gisteren toonde hij dat. Ik ben blij dat hij tegen Kroatië zestig minuten fysiek aan kon. Thorgan Hazard is gevaarlijker in de box, maar we hebben verschillende profielen nodig.” Tot slot waren er nog complimenten voor Dries Mertens. “Dries zag er gefocust uit, men vergeet soms het werk dat hij zonder bal doet. We zullen nog wat aan zijn scherpte werken, maar daar hebben we nog vijf dagen voor.”

Zorgen om Trossard en Boyata

Leandro Trossard viel zondag uit tijdens de opwarming van de oefeninterland tegen Kroatië met hinder aan de rechterquadriceps. Ook Dedryck Boyata ontbrak nadat hij een trap moest incasseren. “Hun blessures baren me nog wat zorgen”, vertelde de bondscoach. “Ze voelen iets niet zozeer bij een training, maar eerder ‘s ochtends bij het opstaan. Dat wijst meestal op een ontsteking. Ze gaan in de late namiddag alvast onder de scanner. Morgen weten we er allicht meer over.”

Na de uitzwaaiwedstrijd tegen Kroatië vatten de Rode Duivels de laatste rechte lijn richting de EK-start aan. De Belgen beginnen hun toernooi zaterdag in Sint-Petersburg tegen Rusland. Vervolgens spelen Romelu Lukaku en co op 17 juni in Kopenhagen tegen Denemarken en op 21 juni, opnieuw in Sint-Petersburg, tegen Finland.