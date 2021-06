Regio’s in Denemarken, Griekenland, Spanje en Portugal worden opnieuw rode reisbestemming

De regio’s Zuid-Denemarken (Denemarken), de Ionische Eilanden (Griekenland), Ceuta (Spanje) en de Azoren (Portugal) kleuren vanaf woensdag opnieuw rood op de kaart met reisbestemmingen die de FOD Buitenlandse Zaken elke week bijhoudt. Dat is ook het geval voor Andorra.

LEES OOK. Alle info per vakantieland: welke regels gelden er? Wat is er open? En moet je in quarantaine?

Buitenlandse Zaken werkt elke zondag een stand van zaken van de reisbestemmingen bij op basis van gegevens en criteria van het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC). Een nieuwe rode kleurcode gaat dan op woensdag in. Verschillende regio’s kleuren nu ook oranje, waaronder Cyprus, Tsjechië, Duitsland, Luxemburg, Slowakije en Monaco en Vaticaanstand. Tot vorige week waren in die landen daar slechts enkele regio’s oranje.

Verder zijn ook enkele regio’s groen geworden. Het gaat om Groenland en de Faeröer-eilanden (Denemarken), Molise (Italië), de Finse regio’s West-Finland, Aland en Noord- en Oost-Finland, Subkarpaten en Lubusz (Polen), het noordoosten en zuidwesten van Roemenië en San Marino. Eerder kleurden al Malta en IJsland volledig groen. Dat blijft ook zo.

Voor de landen buiten de Europese Unie en de Schengenzone verandert er niet veel: de derde landen zijn rood, behalve Australië, Nieuw-Zeeland, Rwanda, Singapore, Israël en Zuid-Korea, die groen kleuren, en Thailand, dat oranje kleurt.

(Lees verder onder de kaart)

Wie deze maand nog naar het buitenland reist en zeker wil zijn, zal toch nog een PCR-test moeten laten uitvoeren. De Belgische vaccinatiedocumenten worden immers niet internationaal erkend. Op het Europese vaccinatiecertificaat is het nog wachten tot 16 juni in België, maar rechtsgeldig wordt dat pas op 1 juli. Verschillende landen, waaronder Frankrijk, vragen inkomende reizigers vanaf woensdag niet meer om een negatieve PCR-test als een volledige vaccinatie bewezen kan worden. Maar het blijft voorlopig onduidelijk of reizigers binnen mogen met een Belgische vaccinatiekaart of een online bevestiging van vaccinatie.