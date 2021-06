Coupleider Goïta ingezworen als interim-president van Mali: “Ga engagementen nakomen”

De Malinese kolonel Assimi Goïta, die in augustus 2020 al een staatsgreep pleegde en zich tot president uitriep nadat hij op 24 mei dit jaar de president en premier van de burgerregering had afgezet, is maandag beëdigd als interim-president. Hij beloofde dat zijn land alle internationale engagementen zal nakomen.

Goïta beloofde eerder al dat de voor volgend jaar geplande verkiezingen gewoon doorgaan. De acties van Goita kregen internationaal veel kritiek. De Afrikaanse Unie heeft het lidmaatschap van Mali geschorst, evenals de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (ECOWAS). Frankrijk, dat duizenden militairen heeft gestationeerd in Mali, heeft de gezamenlijke militaire operaties met de voormalige kolonie tijdelijk stopgezet.

Het Afrikaanse land kende namelijk twee staatsgrepen in negen maanden tijd. Op 18 augustus 2020 werd president Ibrahim Boubacar Keïta bij een putsch afgezet na maanden van betogingen tegen de regering. De president werd beschuldigd van corruptie en van onvermogen tegenover de onveiligheid in het land. In mei arresteerden de militairen president Bah Ndaw en premier Moctar Ouane omdat ze ontevreden waren over de samenstelling van de regering.

Choguel Maïga, een veteraan in de nationale politiek, is maandag door de pas ingezworen interim-president Assimi Goïta beëdigd als premier van Mali. Maïga was in zijn meer dan 30 jaar lange politieke carrière meermaals minister en drie keer presidentskandidaat (2002, 2013 en 2018). Hij was ook een van de leiders van het collectief dat vorig jaar het protest leidde tegen president Ibrahim Boubacar Keïta. Maïga zal nu een team moeten vormen dat zal regeren tijdens de overgangsperiode die afloopt op 27 februari 2022, wanneer er presidents- en parlementsverkiezingen gepland staan in Mali.