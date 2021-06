Kim Jong-un steeds driester: voor vuurpeloton voor muziekvideo’s, verbod op piekjeshaar en omgekrulde broekspijpen

Noord-Korea heeft vijf tieners naar een werkkamp gestuurd omdat ze keken naar populaire Zuid-Koreaanse muziekvideo’s. Een man die USB-sticks verkocht, werd voor het vuurpeloton gezet. Ook illegaal: broekspijpen tot boven de enkels en piekjeshaar. Het land is door de pandemie hermetischer dan ooit afgesloten, het volk heeft honger. Dus voert Pyongyang de strijd tegen de “exotische en decadente levensstijl” op, om elke kiem van gemor en opstand de kop in te drukken.

K-pop – popmuziek uit Zuid-Korea – heeft de wereld veroverd. Als Bangtan Boys hier in Europa komen optreden, kopen ze arena’s in een paar minuten uit. Gangnam style was lang ’s werelds meest bekeken video ...