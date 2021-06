Landingsbaan op Brussels Airport tijdelijk dicht door bom uit de Tweede Wereldoorlog

Bij werken op de militaire luchthaven van Melsbroek is maandagmiddag een bom uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt. Baan 25R werd twee uur gesloten. DOVO heeft de bom ontmanteld. Het passagiersverkeer liep geen hinder op aangezien er nog altijd weinig trafiek is op Brussels Airport.

De fosforbom van vijftien kilogram uit de Tweede Wereldoorlog is maandag teruggevonden op de militaire luchthaven in Melsbroek, een deelgemeente van Steenokkerzeel.Dat gebeurde tijdens werken. De ontmijningsdienst DOVO is ter plaatse gekomen om de bom te ontmantelen en heeft de bom gecontroleerd tot ontploffing gebracht. De omwonenden liepen geen gevaar.

Landingsbaan 25R werd twee uur lang afgesloten, zodat alle vliegtuigen via de banen 07 en 01 moesten landen en opstijgen. Bij het onschadelijk maken van het springtuig werd ook baan 07 gedurende 20 minuten gesloten.

Het luchtverkeer ondervond echter geen hinder, zegt Nathalie Pierard van Brussels Airport, omdat er nog altijd weinig verkeer is op Brussels Airport.