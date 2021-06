Gedeeltelijke zonsverduistering zal beperkte impact hebben op zonne-energieproductie

Nu donderdag, tussen 11.16 uur en 13.25 uur, zal een gedeeltelijke zonsverduistering plaatsvinden in een groot deel van Europa en dus ook boven ons land. Tijdens deze eclips zou de elektriciteitsproductie uit zonne-energie met 15 procent dalen, verwacht Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet in België.

“Concreet komt dat neer op zo’n 500 MW geproduceerde stroom minder, wat overeenkomt met een halve kerncentrale”, zegt woordvoerster Marie-Laure Vanwanseele. “Maar ons systeem is daarop voorzien”.De impact is vrij beperkt, maar door het toenemend aandeel van hernieuwbare energie wordt de impact van natuurverschijnselen op het elektriciteitssysteem wel groter, merkt Elia op.

Het bedrijf is bevoegd voor het evenwicht tussen vraag en aanbod op het net. Het neemt in aanloop naar de eclips dan ook de nodige maatregelen. “Zo hebben we de marktspelers op de hoogte gebracht dat ze in hun voorspellingen rekening moeten houden met de gedeeltelijke zonsverduistering. Daarnaast zetten we in ons controlecentrum een aantal ingenieurs extra in”, aldus de woordvoerster.