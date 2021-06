Binnen- en buitenplan voor erediensten vastgelegd in protocollen: Geen schalen of mandjes en enkel bruidspaar mag ringen aanraken

Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne heeft met de vertegenwoordigers van de verschillende erediensten en de georganiseerde vrijzinnigheid nieuwe protocollen afgesproken om de versoepelingen die op 9 juni ingaan ordentelijk en met respect voor de coronamaatregelen te laten verlopen.

Sinds 8 mei kunnen (ere)diensten plaatsvinden in open lucht met een maximum van 50 personen. Vanaf woensdag 9 juni kunnen (ere)diensten binnen plaatsvinden met een maximum van 100 personen en buiten met een maximum van 200 personen. Op 1 juli worden deze maxima opgetrokken naar respectievelijk 200 en 400.

Maandag zijn het protocol Binnenplan en het gewijzigde protocol Buitenplan vastgelegd, na positief advies van het Corona-commissariaat. Ze treden vanaf woensdag in werking. De protocollen bevatten specifieke afspraken voor de verschillende (ere)diensten.

Zo zullen er geen schalen of mandjes rondgaan voor geldinzamelingen, maar moet geld coronaproof ingezameld worden aan verzamelpunten. Bij gezangen wordt er steeds 5 meter afstand gehouden tussen de koorleden/voorzangers en de aanwezigen, en zullen koorleden of voorzangers hun mondmasker aanhouden als ze geen onderlinge afstand van minstens 3 meter houden. Bij huwelijken worden de ringen op voorhand klaar gelegd en enkel vastgenomen door het bruidspaar.

Daarnaast zijn er ook afspraken gemaakt over bijvoorbeeld doopsels, de handoplegging, de ziekenzalving, het Heilig Avondmaal, het uitdelen van het antidoron (gezuurd brood dat gezegend is), het individuele gebedstapijt in moskeeën, de Heilige Communie, Dana-ceremonies, geboortefeesten, lentefeesten en feesten van de vrijzinnige jeugd.

“We hebben eind vorig jaar afgesproken dat we de specifieke regels rond gebedshuizen zouden versoepelen van zodra de gezondheidssituatie ons dat toelaat. Vandaag hebben we die nieuwe afspraken die kaderen in het Zomerplan vastgelegd in protocollen. Deze laten toe dat gebedshuizen vanaf 9 juni meer gelovigen zullen kunnen ontvangen”, stelt minister Van Quickenborne.