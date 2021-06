Gentse Argenx krijgt draai om de oren nadat Johnson & Johson uit leukemiedeal stapt

Het aandeel van het Gentse biotechbedrijf Argenx kreeg maandagochtend een draai van meer dan 6 procent om de oren. De beleggers reageerden ‘not amused’ op het nieuws dat farmagigant Johnson & Johnson de deal opzegt rond ‘cusatuzumab’, een geneesmiddel tegen acute leukemie.

Het was groot nieuws eind 2018: het Gentse Argenx had met de Amerikaanse farmareus J&J, het moederbedrijf van Janssen Pharmaceutica, een “exclusieve en wereldwijde licentie- en samenwerkingsdeal” gesloten voor het geneesmiddel in ontwikkeling cusatuzumab. Argenx kreeg 300 miljoen dollar en J&J stapte via dochter Janssen voor 200 miljoen dollar in het kapitaal. Er was een potentieel voor nog eens 1,3 miljard dollar aan mijlpaalbetalingen, waarvan Argenx er al 25 miljoen kreeg. Het was de “grootste deal ooit“ voor het biotechbedrijf, opgericht in 2008.

Na drie jaar houden de Amerikanen het nu voor bekeken. Waarom is niet meteen duidelijk. Maar de beslissing laat vermoeden dat de tussentijdse testresultaten hun verwachtingen niet volledig inlossen. Argenx krijgt nu de rechten van cusatuzumab weer in eigen handen. Het bedrijf zegt alle opties te bekijken en gaat wellicht op zoek naar een nieuwe partner. “We zijn ervan overtuigd dat de tussentijdse resultaten aantonen dat cusatuzumab van betekenis kan zijn voor patiënten met acute leukemie”, zo zegt oprichter Tim Van Hauwermeiren in een persbericht. Al ligt de prioriteit van Argenx naar eigen zeggen wel bij de ontwikkeling van een ander middel – efgartigimod, voor de behandeling van de zeldzame spierziekte myasthenia gravis – en van zijn auto-immuunpijplijn.

Beleggers stuurden het aandeel Argenx maandagochtend meer dan 6 procent lager. Daarmee was het veruit de grootste verliezer in de Bel20, de korf van twintig steraandelen van de Brusselse beurs. Bij de slotbel stond er nog altijd een verlies van X procent op de tabellen.