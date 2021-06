Ondanks meer tests blijven alle coronacijfers fors dalen: zijn we eindelijk bijna uit de crisis of is het te vroeg om victorie te kraaien?

Voor het eerst sinds midden september minder dan 1.500 besmettingen per dag, in één week tijd 25 procent minder patiënten op intensieve zorg en 15 procent minder ziekenhuisopnames. Tel daarbij nog het feit dat er de afgelopen periode méér werd getest en je weet dat de coronacijfers in ons land nu echt wel de goede kant uit lijken te gaan. Of is het nog te vroeg om victorie te kraaien?