Hooggerechtshof VS beslist dat wie land illegaal binnen kwam geen Green Card kan krijgen

Immigranten in de VS die komen uit land die getroffen worden door oorlogen of natuurrampen, krijgen wel een tijdelijke bescherming van deportatie in de VS, maar dat betekent niet dat ze permanent in het land kunnen blijven. Dat heeft het Amerikaanse Hooggerechtshof beslist, melden de Amerikaanse media.

Zowat 400.000 mensen, vooral uit El Salvador, leven in de VS onder een “Temporary Protected Status” (TPS). Ze mogen in het land blijven zolang de overheid oordeelt dat ze niet veilig kunnen terugkeren naar hun thuisland. Het Supreme Court moest zich buigen over de vraag of de mensen die dergelijke bescherming kregen ook een wettelijke permanente verblijfsvergunning of Green Card kunnen aanvragen, indien zij de VS illegaal binnen kwamen.

Volgens de federale wetgeving moeten immigranten die een Green Card willen aanvragen, “gecontroleerd worden en toegelaten worden tot het grondgebied of tijdelijke toestemming krijgen (“parole”). Een koppel uit El Salvador was naar de recchtbank gestapt omdat het vond dat het aan die voorwaarden voldeed toen het een TPS kreeg. Zowel de Trump- als de Biden-administratie was daar niet mee akkoord, legt USA Today uit.

Het Hooggerechtshof was ook niet overtuigd door de argumenten van het koppel. De TPS-ontvanger in deze zaak “werd niet op een wettelijke manier toegelaten en de TPS verandert dat feit niet”, schreef rechter Elena Kagan in naam van het Hof. “Hij kan dus geen permanente verblijfsvergunning krijgen.”

“Dit vergroot de barrières voor de Dreamers”

Critici van TPS stellen dat het programma enkel voorzien is om tijdelijke hulp te bieden. Anderen argumenteren dan weer dat de TPS’ers al tientallen jaren in het land zijn mogen blijven en ondertussen een privé- en professioneel leven hebben opgebouwd. President George W. Bush kende bijvoorbeeld de TPS-status toe aan El Salvador in 2001 na twee aardbevingen. Sindsdien werd het statuut steeds verlengd.

“De beslissing van vandaag is niet alleen een tegenslag voor de immigranten die vandaag een Temporary Protected Status hebben en het land binnenkwamen. Ze vergroot ook de barrières voor Dreamers tot het Congress op wettelijk vlak de weg effent naar een soort permanente legale status, als dat al gebeurt”, zegt CNN-analist en rechtenprofessor Steve Vladeck. Hij verwijst zo naar het DACA-programma dat kinderen van ouders die illegaal de VS betraden een weg biedt richting een permanent verblijf. De voormalige president Donald Trump zette dat programma echter stop.

Volgens de professor zorgt het arrest van het Hof ervoor dat enkel het Congres nog een permanent antwoord kan bieden, terwijl de regering enkel nog tijdelijke oplossingen kan uitwerken.