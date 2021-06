“Met mijn tank ramde ik het hek, uit de barakken kwamen skeletten gestrompeld”: de laatste bevrijder van Auschwitz is niet meer

Toen Hitler de Sovjet-Unie binnenviel, meldde de 18-jarige David Dushman zich meteen als vrijwilliger bij het Rode Leger. Niet alleen om zijn vaderland te verdedigen, hij hoopte vooral ook om zo zijn joodse vader te kunnen redden die was meegevoerd naar de strafkampen van Stalin. Zijn vader zou hij nooit meer terugzien, maar door een speling van het lot speelde Dushman wel een cruciale rol bij de bevrijding van Auschwitz. Hij stierf zaterdag op 98-jarige leeftijd.

Dat hij een echte patriot was, dat wilde Dushman tonen toen hij zich meldde als vrijwilliger bij het Rode Leger. Op de radio had hij op 22 juni 1941 gehoord dat Hitler Operatie Barbarossa was begonnen ...