27 graden maar je draagt toch liever een trui? De schuld van corona

Witte benen, blote billen en buiken: ze zorgen bij veel mensen voor heel wat onzekerheid nu de zomerkleren weer uit de kast mogen. En corona doet daar dit jaar nog eens een schepje bovenop. Want zo lang binnen zitten is volgens experts niet goed voor ons zelf vertrouwen. “Eigenlijk zou ik ondanks het mooie weer liever een trui en lange broek willen dragen.”

Is mijn lichaam wel al klaar voor de zomer? Het is een vraag die veel mensen zich jaarlijks stellen, maar dit jaar nog meer de kop opsteekt. Ook bij Eline Vlaeminck (18) uit Heusden. “Vorige jaren was ...