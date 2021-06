VS keuren nieuw alzheimermedicijn goed

Voor het eerst in twintig jaar heeft de Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit Food and Drug Administration (FDA) een alzheimermedicijn goedgekeurd. Het gaat om Aducanumab van het farmaceutisch bedrijf Biogen. De FDA acht het waarschijnlijk dat patiënten er voordeel van hebben, maar er kleven nog wel onzekerheden aan de “belangrijke” nieuwe behandeling tegen de ziekte die dementie veroorzaakt.

De ziekte van Alzheimer wordt gekenmerkt door een sluipend begin en een langzaam toenemende ontwikkeling van cognitieve stoornissen. De symptomen worden steeds erger. Vooralsnog is Alzheimer niet te genezen. Iemand met Alzheimer krijgt moeite met dingen zoals plannen maken, beslissingen nemen en een gesprek volgen. Vaak is er al enige tijd sprake van geheugenstoornissen.

“Enige effectiviteit”

Aducanumab is een antistof. Ons immuunsysteem maakt antistoffen aan tegen bacteriën en virussen. Een antistof is een eiwit dat plakt aan cellen die niet in het lichaam horen. Wanneer een antistof aan iets plakt, dan weten onze afweercellen dat deze cellen schadelijk zijn. De afweercellen gaan de foute cellen dan opruimen.

Aducanumab plakt aan het schadelijke alzheimereiwit ‘amyloïd’. Amyloïd wordt gezien als een van de oorzaken van Alzheimer. Door het opruimen van de amyloïd-eiwitten in de hersenen zou de alzheimer trager verlopen. Een hoge dosis aducanumab, met als merknaam Aduhelm, gedurende langere tijd zou “enige effectiviteit” kunnen hebben in de behandeling van Alzheimer, bleek uit de resultaten. Het ophopen van bepaalde eiwitten in hersenzenuwcellen, de oorzaak van Alzheimer, kan ermee worden teruggedrongen, aldus de FDA.

Wereldwijd lijden ongeveer 30 miljoen mensen aan Alzheimer, de meeste onder hen zijn ouder dan 65.