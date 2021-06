Nigeria vraagt radio- en televisiezenders Twitteraccounts te verwijderen

Nigeria heeft maandag alle radio- en televisiezenders van het land gevraagd het sociale netwerk Twitter niet langer te ondersteunen: de audiovisuele media zouden hun accounts moeten verwijderen en het gebruik van Twitter als een anti-patriottische daad bestempelen. De Nigeriaanse regering heeft het sociale netwerk opgeschort, maar de minister van Buitenlandse Zaken heeft intussen aangegeven dat onderhandelingen met Twitter gaande zijn.

“We adviseren alle audiovisuele bedrijven om hun twitteraccount te verwijderen en Twitter te gebruiken om informatie of informatiebronnen te zoeken”, schreef Armstron Idachaba, de directeur van de omroepregulator National Broadcasting Commission (NBC), maandag in een persbericht. “Het zou als anti-patriottisch worden beschouwd indien audiovisuele media Twitter blijven ondersteunen”, gaf hij aan.

Het ministerie van Informatie en Cultuur kondigde vrijdagavond al aan dat de Nigeriaanse regering de activiteiten van de microblogging-dienst en het sociale netwerk “voor onbepaalde duur” opschortte. Die beslissing kwam nadat Twitter woensdag een tweet van de Nigeriaanse president Muhammadu Buhari verwijderd had. In de tweet dreigde hij de verantwoordelijken voor het geweld in het zuidoosten van land, dat door de autoriteiten wordt toegeschreven aan separatisten in Igbo, “aan te pakken in een taal die ze begrijpen”. Twitter oordeelde dat de president zijn beleid ten aanzien van haatdragend gedrag naast zich neerlegde.

De Europese Unie, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten en Canada betreurden de opschorting van Twitter in een gezamelijke verklaring. Hun ambassadeurs werden maandagochtend achter gesloten deuren ontvangen door de minister van Buitenlandse Zaken Geoffrey Oneyeama.

“Het monddood maken van Twitter is vooral een middel om de media monddood te maken”, vertelde de webverantwoordelijke van een televisienetwerk aan het Franse persagentschap AFP. “We moeten reageren, want als we daarop niet reageren, kunnen ze nog veel verder gaan.”

De Nigeriaanse media zijn zeer aanwezig op sociale media en tellen miljoenen volgers op Twitter. Het sociale netwerk is heel populair in het land, dat een bijzonder jonge bevolking telt: de gemiddelde leeftijd ligt er op 18 jaar. Meer dan 39 miljoen van de naar schatting 200 miljoen Nigerianen hebben een twitteraccount, bleek uit een enquête. Het platform bekleedde al een centrale plek in het publieke debat: bepaalde hashtags vonden veel weerklank, zoals #BringBackOurGirls, naar aanleiding van de ontvoering van 276 schoolmeisjes door de jihadistische groepering Boko Haram in 2014, en #EndSARS, dat de naam gaf aan de brede beweging tegen politiegeweld in 2020.