Europees Parlement keert voor het eerst sinds de coronacrisis terug naar Straatsburg

Maandagavond heeft het Europees Parlement voor het eerst sinds het losbarsten van de coronacrisis in februari vorig jaar een plenaire zitting in Straatsburg geopend. “De hervatting van onze werkzaamheden hier is een signaal van hoop en vertrouwen”, zei voorzitter David Sassoli.

De 705 Europarlementsleden zijn niet meer afgereisd naar het halfrond in Straatsburg sinds februari 2020. Sindsdien vinden de maandelijkse plenaire zittingen plaats in Brussel in een “hybride” format: sommige volksvertegenwoordigers zijn fysiek aanwezig, terwijl andere vanop afstand stemmen en deelnemen aan de debatten.

Dat format blijft ook deze week in voege. Het Europees Parlement kon maandagmiddag nog niet precies meedelen hoeveel parlementsleden naar de Elzas zijn afgereisd, maar de epidemiologische situatie en de reisbeperkingen zorgen nog steeds voor grote terughoudendheid. Het merendeel van de leden, ook onder de 21 Belgen, zal vanop afstand deelnemen. Ook het aantal aanwezige personeelsleden van het parlement en medewerkers van fracties is tot het minimum beperkt.

Symbool voor Frans-Duitse verzoening

Voor het Europees Parlement gaat het niettemin om “een zeer belangrijke dag”, verklaarde Sassoli. De voorzitter, die in het halfrond doorgaans zijn Italiaanse moedertaal bezigt, sprak voor de gelegenheid in het Frans. De opening van de zitting werd ook bijgewoond door burgemeester Jeanne Barseghian van Straatsburg. De lokale autoriteiten en de Franse regering voerden de voorbije maanden een intense lobbycampagne voor een terugkeer naar Straatsburg.

De Fransen maakten zich zorgen dat de gedwongen zittingen in Brussel een nieuw momentum zouden kunnen inluiden voor zij die al jaren het financiële en ecologische kostenplaatje van de maandelijkse verhuis naar de zetel in Straatsburg aan de kaak stellen. De overige drie weken per maand werken de parlementsleden immers in Brussel, waar ook de andere instellingen zich bevinden. Voor Frankrijk, dat in dit dossier een vetorecht heeft, blijft Straatsburg echter een belangrijk symbool van de Frans-Duitse verzoening en de Europese eenmaking.