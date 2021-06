Kabellift in Italië binnenkort per helikopter geborgen

Na het fatale ongeval met de kabellift in Italië wordt de gondel binnenkort door een helikopter geborgen vanop de plaats waar hij gecrasht is. Dat heeft de politie bekendgemaakt. Het ongeval vond op 23 mei plaats in Stresa, aan het Lago Maggiore, in de Noord-Italiaanse regio Piëmont. Er kwamen veertien mensen om het leven. Een vijfjarige jongen raakte zwaargewond.