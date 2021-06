Vanaf volgend schooljaar krijgen leerlingen in het secundair onderwijs uitgebreid les over de clitoris. “We vinden het geweldig dat er eindelijk aandacht wordt besteed aan het vrouwelijke geslachtsorgaan”, reageert Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid Sensoa.

Het hoofdstuk over voortplanting in de biologiehandboeken van de Nederlandse uitgeverij Malmberg is geactualiseerd. De clitoris zal niet langer beschreven worden als “een gevoelig knopje bovenaan de vulva ...