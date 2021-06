Nederland en strafschoppen trappen, het is niet bepaald de beste combinatie. Dan kan je maar beter een doelman in huis hebben die de elfmeters van de tegenstand kan pakken en die hebben ze met Tim Krul. De doelman van Norwich City viel op het WK in 2014 in bij Oranje en stopte vervolgens twee strafschoppen in de kwartfinale tegen Costa Rica. En ook nu lijkt Krul die vorm te pakken te hebben. Op training hield hij alvast een aantal strafschoppen tegen.