PS-voorzitter Magnette persoonlijk voor beroep van MIVB tegen vonnis over discriminatie

PS-voorzitter Paul Magnette zegt in persoonlijke naam voorstander te zijn van een beroep van de MIVB tegen het vonnis van de arbeidsrechtbank die de Brusselse openbaarvervoermaatschappij veroordeelde voor discriminatie bij de aanwerving. Hij vindt dat de beslissing door de MIVB-directie genomen had moeten worden, zonder politieke inmenging. Zo is maandag op het PS-hoofdkwartier te horen.

De Brusselse regering moet zich beraden of de MIVB in beroep moet gaan tegen de veroordeling door de arbeidsrechtbank omdat een vrouw met een hoofddoek niet werd aangeworven. De regeringscommissaris van Open Vld-signatuur stuurde het dossier naar de Brusselse regering door omdat het beheerscomité van de MIVB besliste om niet in beroep te gaan tegen het vonnis.

Donderdag liet het kabinet van minister-president Rudi Vervoort (PS) weten dat de Brusselse regering de tijd zou nemen om het delicate dossier te bestuderen. Die heeft een twintigtal dagen om een standpunt in te nemen.

