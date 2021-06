“Een aangespoelde baby in een blauw pakje... We wisten het eigenlijk meteen”: het tragische verhaal van Artin

De vijftien maanden oude baby Artin verdronk eind oktober samen met zijn gezin in de Noordzee. Op Nieuwjaarsdag werd zijn lichaam aangetroffen voor de Noorse kust, bijna 1.000 kilometer verderop. Na DNA-analyse is nu eindelijk bevestigd dat het om Artin gaat. Zeven maanden na de ramp heeft zijn familie in Iran eindelijk zekerheid.