Slecht weer bemoeilijkt werkzaamheden aan uitgebrand vrachtschip voor kust Sri Lanka

De hoge golven en de harde wind bemoeilijken de werkzaamheden van de duikers van de Sri Lankaanse marine aan het uitgebrande en gezonken vrachtschip. Zo is het nog niet mogelijk om de 300 ton brandstof uit de brandstoftank te pompen, meldt een woordvoerder van de marine maandag. De brandstof bevindt zich wel nog allemaal aan boord van het schip.

Eerder werden olie en groene vlekken aangetroffen in het water rond het schip, maar die waren waarschijnlijk afkomstig van chemicaliën in de containers op het schip. Door de brand en lekken van chemicaliën en plastic is de natuurschade sowieso al enorm. Maar door lekkende olie zou de schade nog groter worden.

Heel wat delen van Sri Lanka zijn overstroomd Foto: EPA-EFE

Foto: EPA-EFE

25 ton chemicaliën

De “X-Press Pearl” die onder Singaporese vlag voer, stond anderhalve week in brand voor het vuur vorige dinsdag geblust werd. Het schip was geladen met 1.486 containers met 25 ton chemicaliën, waaronder salpeterzuur en microplastics voor de productie van plastics, en ook cosmetica.

Voor de kust werden de afgelopen dagen honderden dode vissen en andere zeedieren gevonden, en ook veel microplastics. De milieuautoriteiten van de eilandstaat spreken van de grootste ramp in jaren. Het schip ligt op 18 kilometer van de grootste haven van het land en in de buurt van toeristische stranden en visserijgebieden.

Het schip zou van India naar Singapore varen. Tijdens een storm lekte er echter een chemische stof uit een van de containers, die een chemische reactie en een brand veroorzaakte. Veel containers zijn nog aan bood van het schip.

Een rechtbank in Sri Lanka oordeelde maandag dat de marine het schip moet monitoren tot alle onderzoeken zijn afgerond.