Rusland kondigt sancties aan tegen negen Canadese verantwoordelijken

Rusland kondigde maandag sancties aan tegen negen hoge Canadese functionarissen, waaronder de minister van Justitie, als vergelding voor soortgelijke maatregelen die Ottawa in maart nam om te protesteren tegen de behandeling van tegenstander Alexei Navalny.

In een persbericht werd aangekondigd dat negen functionarissen de toegang tot Rusland “voor onbepaalde tijd” werd ontzegd. Onder degenen die gesanctioneerd zijn: minister van Justitie David Lametti, hoofd van de Canadese gevangenisdienst Anne Kelly, hoofd van de Royal Mounted Police Brenda Lucki, hoofd van de inlichtingendienst van de Canadian Forces Scott Bishop en de Senior Associate vice-minister van de Nationale Defensie Jody Thomas. De lijst bevat ook de minister van Intergouvernementele Zaken Dominic LeBlanc, een ambtenaar in het kabinet van premier Marci Surkes, adjunct-commissaris van de Royal Mounted Police Brian Brennan en vice-chef van de defensiestaf Mike Rouleau.

“Gezamenlijke diplomatieke inspanning”

Rusland specificeert dat dit “vergeldingsmaatregelen” zijn voor de Canadese sancties tegen negen Russische functionarissen die op 24 maart werden aangekondigd. Ottawa zei dat de maatregelen “onderdeel waren van een gezamenlijke diplomatieke inspanning om druk uit te oefenen op hoge functionarissen van de Russische regering die betrokken zijn bij de poging tot moord op Alexej Navalny.”

De Canadese sancties waren gericht tegen negen hoge functionarissen, waaronder de baas van de machtige Russische veiligheidsdiensten (FSB) Alexander Bortnikov, het hoofd van de gevangenisdiensten Alexander Kalashnikov en de procureur-generaal van het land, Igor Krasnov. Ze voorzien met name in de bevriezing van hun tegoeden in Canada.

Alexej Navalny keerde in januari terug naar Rusland na een ernstige vergiftiging waarvoor hij de Russische president Vladimir Poetin verantwoordelijk houdt. Hij werd bij zijn aankomst gearresteerd en zit sinds eind februari een gevangenisstraf van tweeënhalf jaar uit voor een fraudezaak. Tientallen landen, waaronder Frankrijk, de Verenigde Staten en Canada, hebben Rusland bekritiseerd voor de behandeling van Navalny en de onderdrukking van zijn aanhangers.