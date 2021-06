Expert over transmigranten die bij ons bootjes komen kopen: “Smokkelaars snuffelen graag de tweedehandsmarkt af”

Oudenburg -

Transmigranten die in kleine boten de Noordzee proberen over te steken. Het is een fenomeen dat al een hele tijd de kop opsteekt. Wij legden vijf vragen voor aan Frank Demeester, procureur en expert mensensmokkel bij het Brugse parket. Gezien de geografische ligging van zijn arrondissement komt hij meer dan eens in aanraking met het fenomeen.