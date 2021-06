Coronavirus maakt geen onderscheid tussen man en vrouw … tot je beter naar de cijfers kijkt

Meer dan 25.000 Belgen zijn intussen al overleden aan Covid-19. Ogenschijnlijk maakt het virus geen onderscheid tussen man en vrouw, maar wie beter naar de cijfers kijkt, ziet dat het virus in de jongere leeftijdsgroepen vooral mannen fataal wordt. “Mannen doen het slechter in hospitalisaties, IC-opnames én overlijdens. Dat zie je overal in de wereld”, zegt viroloog Steven Van Gucht.