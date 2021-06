Bosch opent nieuwe chipfabriek in Dresden

Bosch heeft maandag in Dresden, in het oosten van Duitsland, een nieuwe chipfabriek geopend. De productie start er een half jaar vroeger dan verwacht, om ook aan de auto-industrie te kunnen leveren. Die kampt door de coronacrisis met een wereldwijd tekort aan computerchips. Verschillende autofabrikanten moesten hierdoor de afgelopen maanden zelfs de productie tijdelijk stilleggen of verminderen.