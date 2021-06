FaceTime als Zoom-concurrent, ook offline hulp vragen aan Siri en je hotelkamer openen met je iPhone: Apple kondigt resem nieuwigheden aan

Apple heeft maandagavond een hele resem nieuwigheden voorgesteld op WWDC 2021, de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie van de techreus die nu al voor het tweede jaar op rij virtueel plaatsvond. Alles draait rond iOS 15, het nieuwe besturingssysteem dat vermoedelijk in de herfst uitgerold zal worden. Een overzichtje:

- FaceTime moet een volwaardig alternatief worden voor videoplatform Zoom. Gebruikers van Windows en Android zullen voortaan ook (via een internetbrowser) kunnen aansluiten bij videogesprekken. Daarnaast wordt ook de geluidskwaliteit verbeterd en is er de nieuwe feature SharePlay. Die stelt een groep mensen in staat om tegelijk naar dezelfde zaken te kijken of te luisteren. Voor SharePlay wordt onder meer samengewerkt met streamingdiensten Disney+, Hulu en HBO Max.

- Live Text is een nieuwe toepassing die de tekst in al je foto’s kan digitaliseren. Dat maakt het onder meer mogelijk om handgeschreven notities om te zetten in e-mails en berichten of om de tekst meteen in je zoekmachine te plakken. Als er een telefoonnummer op de foto staat, kan je dat nummer ook rechtstreeks bellen.

- Je notificaties krijgen een nieuwe look: bij tekstberichten zal er voortaan onder meer een foto van je contactpersoon verschijnen.

- Na een update van de Apple Wallet zal het ook (in de Verenigde Staten) mogelijk zijn om je iPhone op de luchthaven te gebruiken als identiteitsbewijs. Je ingescande paspoort of rijbewijs wordt dan digitaal versleuteld en opgeslagen in een veilige online omgeving. Apple zegt samen te werken met de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten TSA om alles ook wettelijk in orde te krijgen.

- Net als versleutelde identiteitskaarten wil Apple het ook mogelijk maken om je digitale huis- of hotelsleutels op te slagen, zodat je jouw woning of hotelkamer kan openen met je smartphone. Op dit moment kunnen sommige auto’s al worden geopend met je iPhone, maar ook die optie zou nog worden uitgebreid.

- Ook enkele nieuwigheden bij de AirPods: na een update van de ‘Find My’-toepassing zullen ze makkelijker teruggevonden kunnen worden, dankzij ‘Conversation Boost’ zullen slechthorenden ook geholpen worden om conversaties te volgen en er zullen meer tekstberichten luidop voorgelezen kunnen worden.

- Siri, het digitale hulpje, zal binnenkort ook sneller verzoeken verwerken én ook offline toegankelijk zijn. Dat laatste is volgens Apple mogelijk dankzij “on device” spraakherkenning.

- Het nieuwe smartwatchplatform WatchOS 8 bevat enkele nieuwe gezondheidsfeatures om je te helpen ontspannen, zoals een Mindfulness-app. De Fitness-app krijgt er dan weer nieuwe workouts bij zoals tai chi en pilates.