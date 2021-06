Meer dan helft ‘gouden paspoorten’ Cyprus illegaal afgeleverd

EU-lidstaat Cyprus heeft de wet overtreden met het programma voor paspoorten in ruil voor investeringen. Dat meldt het hoofd van een onafhankelijke onderzoekscommissie.

Volgens het rapport over het onderzoek dat negen maanden geleden startte en maandag aan de procureur-generaal is overgemaakt, was 53 procent van de 6.779 ‘gouden paspoorten’ op illegale wijze afgeleverd. Er werd niet zorgvuldig gewerkt en de antecedenten van de aanvragers werden onvoldoende gecontroleerd.

De omstreden praktijk, waarvan vermoed wordt dat er fraude bij is gepleegd en geld is witgewassen, kreeg kritiek van de Europese Unie en is geschrapt in november na een onderzoek van zender Al Jazeera over vermoed misbruik. Zo’n gouden paspoort werd afgeleverd voor een investering van 2,5 miljoen euro in het eiland, aan duizenden burgers van niet-EU-lidstaten.

De onthullingen van de Qatarese zender leidden tot het ontslag van de parlementsvoorzitter en een parlementslid, die hun onschuld hadden uitgeroepen. Ze waren gefilmd toen ze, volgens Al Jazeera, een Chinese zakenman met een crimineel verleden aan een paspoort hielpen.

Straffen

De regering had het onderzoek gevraagd. Het onderzoek werd geleid door de gewezen rechter van het Hooggerechtshof, Myron Nikolatos, en uitgevoerd door een commissie die in september in het leven is geroepen. Dat was twee maanden voor het omstreden systeem werd afgeschaft. Tussen 2007 en 2020 zijn wel zo duizenden paspoorten afgeleverd. “De lacunes in het dispositief Cyprus Investment Programme zijn evident, dat opereerde in een onvoldoende wettelijk kader en bijna zonder reglementair kader”, aldus Nikolatos. De regering had het laatste woord over de goedkeuring van een paspoortaanvraag door een rijke investeerder.

Regeringswoordvoerder Kyriacos Koushos verklaarde maandagavond dat de regering vastberaden is de verantwoordelijken te straffen. De regering hoopt ook dat het einde van het onderzoek zal toelaten een “verlengde cyclus van politieke spanning en een toxisch klimaat te sluiten, vooral gericht op de president (Nicos Anastasiades, nvdr.) en zijn regering”.