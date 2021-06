Kom op tegen Kanker wil seksuele problemen uit taboesfeer halen: “Plots komt het besef dat het niet meer zoals vroeger gaat”

Slechts één op twee kankerpatiënten krijgt voor, tijdens of na een langdurige behandeling broodnodige informatie over de gevolgen van de verwoestende ziekte op hun seksleven en dat van hun partner. Dat is te weinig, en dus wil Kom op tegen Kanker het probleem nu in kaart brengen. “Seksualiteit blijft taboe. Met mijn huisarts kon ik er nooit over praten”, zegt ex-patiënte Wendy Devriendt.