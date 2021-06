Hasselt -

Sanda’s nabestaanden reden helemaal naar Hasselt om na twee jaar en zeven maanden eindelijk duidelijkheid te krijgen, maar keerden na een onverwacht wrakingsverzoek met een kater huiswaarts. Coup de théâtre en consternatie. “Dit is heel pijnlijk voor de familie van Sanda Dia”, zegt hun advocaat Sven Mary. “Waar is het respect, waar is dat beetje menselijkheid?” Verscholen tussen de rist advocaten: twee Reuzegommers – Rustdag en Randi – voor het eerst oog in oog met de familie.