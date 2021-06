Een dronken nacht in de maanden na de fout gelopen studentendoop. Met in de hoofdrol: een jongeman die seksuele avances maakte en daarbij (veel) te ver ging, maar naar eigen zeggen meteen stopte. En een jonge vrouw die bij de politie klacht indiende wegens verkrachting en zegt dat V. helemaal niet tijdig stopte. Tot daar de inzet van een beladen strafproces in Leuven dinsdagochtend.