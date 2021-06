INTERACTIEF. Ons hele leven komt weer op gang, maar waar gelden welke regels?

“Als we de basisregels volgen, kunnen we echt uitkijken naar een mooie zomer.” Dat zei premier Alexander De Croo na afloop van het Overlegcomité vrijdag. Geholpen door de zon krijgen we morgen voor het eerst een idee van hoe die zomer eruit zal zien. Tuinfeesten en binnen tafelen mogen eindelijk weer. Wat kan er nog? En welke maatregelen zullen we moeten blijven volgen? Klik in onderstaande grafiek op de vergrootglazen om erachter te komen.