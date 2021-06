Michel Vlap sluit na uitleenbeurt weer aan bij Anderlecht: “Goal en assist tegen Bayern mooiste moment uit carrière”

Na een uitleenbeurt aan Arminia Bielefeld sluit Michel Vlap (24) deze zomer in principe weer aan bij Anderlecht. Dat is de toekomst. In groot interview in het Nederlandse voetbaltijdschrift ‘Voetbal International’ blikt de Nederlander eerst even terug op het verleden. Van zijn passage in de Bundesliga over werken met Vincent Kompany naar zijn moeilijke jaren als jeugdvoetballer. De interessantste passages voor u samengevat.