AA Gent lacht, Anderlecht baalt: transferwaarde van Duitse U21-spelers is flink gestegen na Europese titel

Het toonaangevende Transfermarkt heeft wat aanpassingen doorgevoerd na de Europese titel van de U21 van Duitsland. Niklas Dorsch, gehaald door AA Gent voor 3,5 miljoen, is nu 8 miljoen waard en dat zorgt voor ­lachende gezichten in Gent. De prijs voor Lukas Nmecha is aangepast van 8 naar 12 miljoen euro, waardoor hij bijna onhoudbaar is voor Anderlecht, dat de spits huurt van Manchester City.