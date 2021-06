Lichte paniek in Spanje. Op één week van zijn EK-opener tegen Zweden testte aanvoerder Sergio Busquets zondag positief op het coronavirus. Maar wat betekent dit nu voor de speler in kwestie en voor zijn teamgenoten? Uw vragen beantwoord.

Zal Busquets nog op het EK kunnen spelen?

In principe wel. Sowieso mist hij de wedstrijd tegen Zweden, maar in het beste geval is hij op 19 juni, wanneer Spanje op de tweede speeldag Polen treft, terug ...