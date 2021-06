Politie zet georganiseerde misdaad ‘dubbele hack’: ordediensten verkochten duizenden ‘veiligere’ cryptofoons aan criminelen om nog meer mee te luisteren

Meestal zijn het de criminelen die de politiediensten een stapje voor zijn. Maar nu waren de rollen eens omgekeerd. Bij een internationale politieactie is de onderwereld een zware slag toegediend. Criminelen gebruikten cryptofoons die onkraakbaar werden geacht. Maar wat ze niet wisten was dat de politie de versleutelde telefoons zelf op de markt had gebracht en elke conversatie kon volgen.

Begin maart raakte bekend dat Belgische speurders de code van de versleutelde berichtendienst ‘Sky ECC’ hadden gekraakt en dat ze al maanden meeluisterden met de criminelen. “We zaten als het ware bij de criminelen mee aan tafel toen er drugsdeals of andere feiten werd afgesproken”, zeiden speurders nadien. Dat leverde tientallen arrestaties op, tonnen drugs die in beslag werden genomen en een groot wapenarsenaal dat werd ontdekt.

Beter en betrouwbaarder

Toch maakten speurders zich weinig illusies en wisten dat de grote criminelen snel een nieuwe manier zouden vinden om met elkaar te communiceren.

Alleen, de politie was hen dit keer te snel en te slim af. Gecoördineerd door de Europese politiedienst Europol en de FBI brachten speurders zelf cryptofoons op de markt. Beter en betrouwbaarder dan de ‘Sky ECC’-toestellen en honderd procent zeker dat ze onkraakbaar waren. Het milieu nam ze gretig af en kocht er duizenden van. Maar wat ze niet wisten, was dat de politie elk gesprek kon afluisteren, versleuteld of niet. Want zowel de mobiele telefoons als de servers werden beheerd door de politiediensten zelf. Undercoveragenten communiceerden zelfs met kopstukken uit het milieu. Ze lieten daarvoor wel hun stemmen onherkenbaar maken.

Speurders luisterden mee

Europol spreekt van een spectaculaire undercoveroperatie waarmee de onderwereld zware klappen werd toegediend. Witwaspraktijken, grote drugstransacties, afrekeningen in het milieu… politiediensten konden alles volgen, wisten wie wanneer zou toeslaan en konden via de telefoons zelfs permanent volgen wie zich waar bevond.

Vandaag, maandag, vielen honderden speurers op tientallen binnen onder de codenaam ANOM. Maar liefst zestien landen werkten mee aan de politieoperatie, die om die reden uniek wordt genoemd. Volgens Europol zijn dat naast Nederland ook Zweden, Australië, Denemarken, Estland, Finland, Canada, Litouwen, Noorwegen, Nieuw-Zeeland, Schotland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Hongarije, de Verenigde Staten en Oostenrijk.

In ons land zijn voor zover bekend geen arrestaties verricht.

Europol geeft dinsdag tekst en uitleg over de megaoperatie. Dan zal ook duidelijk worden hoeveel arrestaties er zijn gebeurd en wat er allemaal in beslag werd genomen. Maar nu al staat vast dat de buit erg groot is. En dat er ook in de komende dagen nog arrestaties zullen gebeuren.

Uitlokking

Een aantal advocaten van gearresteerde verdachten zouden al laten verstaan hebben dat ze de manier van werken zullen aanklagen. Telefoons verkopen en undercoveragenten inzetten om mensen in de val te lokken, dat ruikt volgens hen sterk naar uitlokking.

