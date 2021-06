Gerd (56) lag zeven weken in coma na legionellabesmetting Stora Enso: “Ik moest een jaar revalideren, dan is schadevergoeding op zijn plaats”

Gent / Evergem -

Het parket wil papierfabriek Stora Enso voor de rechter wegens onopzettelijke doodslag, na de grootschalige legionellabesmetting die in 2019 rond Evergem aan twee mensen het leven heeft gekost. In totaal raakten 32 mensen besmet. “Ik lag zeven weken in coma en moest een jaar revalideren. Dan is een schadevergoeding op zijn plaats”, vindt Gerd Tielemans.