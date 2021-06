Beter dan Messi, Ronaldo en Zlatan: de formidabele cijfers achter de 60ste interlandgoal van Romelu Lukaku

Romelu Lukaku (28) is klaar om ons land Europees kampioen te maken. De spits maakte in de uitzwaaimatch tegen Kroatië zijn 60ste goal voor de Rode Duivels. Simpelweg fenomenaal. Lukaku bereikte die mijlpaal sneller dan vele wereldtoppers uit de recente voetbalgeschiedenis. Big Rom is een Big Boss. Snuister even in zijn duizelingwekkende cijfers bij België.